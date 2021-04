Stiri pe aceeasi tema

- Procurori federali din Manhattan au efectuat, miercuri, perchezitii in locuinta si la biroul lui Rudolph Giuliani, fost primar al orasului New York si avocatul personal al fostului presedinte Donald Trump, in...

- Un barbat de 57 de ani din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, a fost gasit vineri dimineața impușcat in cap, in propria locuința. Potrivit IPJ Caraș-Severin, o femeie a sunat vineri dimineața la 112 și a sesizat ca și-a gasit soțul impușcat in locuința. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și…

- Senatul Statelor Unite a incheiat marti prima zi a procesului de destituire a fostului presedinte Donald Trump la sfarsitul unei sedinte cu argumente emotionale din partea democratilor in favoarea continuarii procesului si a condamnarii fostului lider de la Casa Alba, informeaza miercuri dpa. Senatorii…

- Producatorul de sisteme de vot electronic Smartmatic a dat joi in judecata compania de televiziune Fox News si pe Rudolph Giuliani, avocatul fostului presedinte Donald Trump, afirmind ca au defaimat compania acuzand, in mod fals, ca a ajutat la falsificarea alegerilor prezidensiale in favoarea lui…