Andi Moisescu și-a redescoperit DJ-ul interior la Targu Mures, la Awake. Acum are calendarul plin

Hai s-o lămuresc și pe-asta, căci am simțit puțină nedumerire în breaslă și e păcat. Chiar nu e cazul. Am început să pun muzică în anii 80, pe casete, căci doar asta aveam la dispoziție atunci. Pickup am… [citeste mai departe]