Silviu Neghină (Magica Balta): Dacă mergem la baraj, ne jucăm șansa! CARANSEBEȘ – Directorul sportiv al liderului Ligii a IV-a Caraș-Severin recunoaște superioritatea seriei din Timiș, care va da adversara Carașului la barajul de promovare in Liga 3. Chiar și așa, Neghina spune ca in cazul in care echipa din Balta Sarata ajunge la baraj iși joaca șansele! Caransebeșenii au intalnit deja liderul din Timiș, CSM Lugoj, intr-un amical, insa in județul vecin lupta este stransa, diferența intre primele doua locuri fiind dupa tur de doar un punct. „Pe Lugoj i-am vazut, am și jucat cu ei, ii știu și pe cei de la Șag, ce sa spun, e cel mai greu adversar pe care-l putea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

