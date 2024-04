Dolj: Două persoane, reținute pentru trafic de droguri de risc Doua persoane au fost reținute pentru trafic de droguri de risc de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Craiova. Cele doua persoane, care fac parte din aceeași familie, sunt cercetate pentru de trafic de droguri de risc, in forma continuata. In perioada ianuarie 2023 – aprilie 2024, persoanele ar fi procurat, deținut, depozitat și vandut diferite cantitați de canabis (drog de risc), unor consumatori din județul Dolj. In urma percheziției domiciliare efectuate, au fost descoperite și ridicate: semințe de canabis, un cantar de precizie purtand urme de substanța, alte mijloace… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

