Lockdown înainte de Paști?! Ce se va întâmpla cu noaptea de Înviere Vești bune pentru romani inainte de Paști. Kelemen Hunor susține ca nu vom avea parte de un lockdown, iar slujba de Inviere va ține pana la ora 2.00. Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat joi ca urmeaza o perioada dificila, intrucat valul trei al pandemiei de COVID-19 a ajuns si in Romania, dar spune ca nu vom avea parte de un nou lockdown total. Kelemen Hunor a confirmat ca slujbele de Inviere se vor putea ține pana la ora 2 dimineața. „Ne asteapta o perioada dificila. Sunt convins ca impreuna vom reusi sa trecem peste aceasta perioada. Valul trei a ajuns si in Romania si daca ne uitam ce se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- "Valul trei a ajuns si in Romania si daca ne uitam ce se intampla in Ungaria si chiar in Slovacia, Austria, Germania, Franta chiar, ce restrictii sunt acolo, atunci putem spune ca nici noi nu vom fi feriti de valul trei. Deocamdata nu exista o explozie a cazurilor zilnice, dar daca ne uitam la Terapie…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat joi, la Miercurea Ciuc, ca urmeaza o perioada dificila, intrucat valul trei al pandemiei de COVID-19 a ajuns si in Romania, el aratand ca trebuie sa fim constienti ca foarte multe lucruri depind de noi. "Ne asteapta o perioada dificila. Sunt convins ca impreuna…

