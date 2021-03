Stiri pe aceeasi tema

- Prescolarii, elevii din invatamantul primar si jumatate dintre elevii claselor a VIII-a, a XII-a, a XIII-a vor merge la cursuri. De asemenea, și cei din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal iși vor continua activitatea. Aceste decizii au fost luate, duminica, de catre Comitetul…

- Elevii claselor primare din Chișinau ar putea merge la scoala. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anuntat ca invatamantul de la distanta nu este nici pe placul parintilor, nici al elevilor si nici al autoritatilor. Totusi, decizia finala urmeaza sa fie luata de Comisia Nationala Extraordinara de Sanatate…

- CHIȘINAU 28 feb - Sputnik. Transportul public din capitala va fi utilizat la capacitate maxima, iar in zilele de weekend nu va fi sistata activitatea acestuia. Aceasta este decizia Comisiei Extraordinare de Sanatate Publica din Chișinau, care a fost luata sambata. Primarul Capitalei a scris pe pagina…

- Luni incepe școala pentru clasele I-IV, cele de-a VIII-a și a XII-a, iar autoritațile locale au actualizat scenariile dupa care vor funcționa școlile. Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a transmis un mesaj pentru parinți, elevi și conducerile școlilor: Luni, 8 februarie, incepe școala și semestrul…

- Dupa mai bine de doua luni de invatamant la domiciliu, cei mai mici dintre scolarii polonezi au revenit luni la scoala, chiar daca cea mai mare parte a elevilor din tara invata in continuare de la domiciliu, potrivit AFP. Scolarii cu varste cuprinse intre 6 si 9 ani, echivalentul primelor…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o conferința de presa in care a vorbit despre reintoarcerea elevilor in banci, din data de 8 februarie, adica din semestrul al doilea. Cand revin elevii la școala ”Am ajuns in unanimitate la o concluzie extrem de importanta. Incepand din semestrul 2, majoritatea…

- Elevii revin de azi la scoala dupa vacanta de iarna. Ministerul Educației informeaza ca lectiile se vor face cu prezența fizica in instituțiile de invațamant, conform modelelor aprobate anul trecut. Decizia vine dupa ce a fost analizata situatia epidemiologica din tara.

- CNSU a decis in ședința din 8 ianuarie 2021 prelungirea cursurilor online pana pe 7 februarie, drept urmare gradinițele și școlile ar putea sa se redeschida din urmatoarea zi, 8 februarie. Pe de alta parte, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, insista ca revenirea elevilor in banci este o urgența de…