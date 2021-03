Localurile care încalcă restricțiile anti-Covid vor fi închise Restaurantele și barurile, care incalca restricțiile anti-Covid, s-ar putea trezi cu activitatea suspendata. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, luni, ca va solicita conducerii PNL sa propuna in coaliție introducerea pe agenda Parlamentului a unui proiect care sa prevada suspendarea activitații restaurantelor și barurilor, care sunt amendate pentru nerespectarea restricțiilor anti-Covid. Bode a menționat ca […] The post Localurile care incalca restricțiile anti-Covid vor fi inchise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne anunța pedepse DURE pentru localurile care incalca repetat restricțiile: Ce spune Lucian Bode Lucian Bode, ministrul de Interne, a afirmat, in cursul dimineții de luni ca doreste o lege pentru suspendarea activitatii agentilor economici care au primit sanctiuni repetate pentru nerespectarea…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat ca va solicita conducerii PNL sa propuna in coaliție introducerea pe agenda Parlamentului a unui proiect care sa prevada suspendarea activitații restaurantelor și barurilor care sunt amendate pentru nerespectarea restricțiilor anti-Covid. Ministrul a precizat…

- Bode a precizat ca, din pacate, sancțiunile in vigoare nu sunt suficiente. ”O sa solicit conducerii PNL sa discute in coaliție foarte serios ca, in aceasta saptamana, pe agenda Parlamentului sa fie aprobat prioiectul de lege care modifica OUG privind regimul sancțiunilor.Sancțiunile nu sunt suficiente…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca a dispus declansarea la nivelul structurilor Politiei Romane a unui proces de reanaliza a petitiilor si sesizarilor fara caracter penal, care au fost inregistrate in ultimele 24 de luni. “Am dispus declansarea la nivelul tuturor structurilor Politiei…

- Bucureștiul a intrat in scenariul roșu, dupa ce rata de incidența COVID a urcat la 3,05, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Joi, incidența era de 2,79 la mie, iar vineri a ajuns la 3,05. Potrivit reglementarilor, la rata de incidența peste 3 la mie se inchid restaurantele, cinematografele,…

- Ministrul de interne, Lucian Bode, a declarat ca forțele de intervenție au acționat imediat pentru stingerea incendiului și evacuarea bolnavilor. “Din pacate, avem 4 victime și transmit condoleanțe familiilor. In acest moment, 42 de pacienți sunt relocați la alte spitale și 60 au fost relocați in incinta…

- Oamenii de stiinta nu sunt 100% increzatori ca vaccinurile anti-COVID-19 vor functiona si in cazul noii variante de coronavirus de tip nou detectate in Africa de Sud, a afirmat luni Robert Peston, editor politic al canalului ITV, citand un consilier stiintific neidentificat al guvernului britanic, relateaza…

- Autoritatile au decis ca, incepand de luni, restaurantele, cafenelele, barurile si salile de jocuri de noroc din municipiul Bistrita sa isi reia activitatea in interior, cele din domeniul HORECA in limita a 30% din capacitate, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 a coborat sub 3 la mia de locuitori,…