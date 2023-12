Localitatea din România unde un supermarket cunoscut n-a primit aviz de construire Dupa ce au cucerit marile orașe, rețelele internaționale de retail au acum in vizor localitațile din mediul rural unde incepe sa se simta concurența pe zi ce trece. Se mai intampla, insa, și cazuri de genul acesta: in județul Cluj, un lanț cunoscut nu a primit avizul din partea urbaniștilor. Este vorba de localitatea Poieni, unde exista intenția construirii unui magazin Penny, numai ca urbaniștii județului Cluj nu au dat aviz favorabil acestei investiții. Proiectul s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (C.T.A.T.U) a județului Cluj, din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

