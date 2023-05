Livrările de avioane ale Airbus au scăzut cu 5% în perioada ianuarie-aprilie, dar au fost mai mari decât cele ale Boeing Cel mai mare producator de avioane din lume a vandut, de asemenea, cinci avioane in aprilie, toate unor companii nedezvaluite sau unor clienti privati. Acest lucru a adus noile comenzi din acest an la 161 de avioane, sau un total net de 144 dupa anulari. Boeing a declarat ca a livrat 156 de avioane si a castigat 154 de comenzi brute in primele patru luni. Comenzile nete ale Boeing dupa anulari si conversii, care sunt comparabile cu comenzile nete ale Airbus, s-au situat la 69 de avioane pana acum in acest an. Datele lunare ale Airbus au dezvaluit trei noi anulari pentru avioanele A320neo comandate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

