Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce numarul imbolnavirilor de COVID-19 scade, spitalele transformate in unitați medicale dedicate exclusiv acestor bolnavi incep sa-și redeschida porțile pentru toți romanii. Dupa Spitalul Colentina, și Spitalul Foișor se redeschide, zilele acestea, pentru pacienții cu probleme ortopedice. …

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, marți, ca premierul Florin Citu va numi in curand un sef al Politiei Romane, dupa care la nivelul ministerului va fi demarat un amplu proces de reforma, care va include si organizarea de concursuri pe posturi. Lucian Bode a precizat ca in primele patru luni…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, vineri, inaintea ședinței Comitetului Interministerial care va discuta masurile de relaxare, ca se are in vedere renunțarea la masca de protecție pe plaja, la munte, in salile de sport și bazinele de inot incepand cu 1 iunie. “MAI a trimis propuneri, fiecare…

- Ministrul de interne, Lucian Bode, a dat asigurari ca pe durata mandatului sau, nu va fi de acord ca sistemul de pensii privind structurile MAI sa fie modificat. Bode a explicat, intr-o conferința de presa, ca ministeru are deficiențe mari de personal din cauza pensionarilor din MAI numeroase, ori angajații…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, vineri, ca a fost suplimentat bugetul alocat investitiilor, obiectivul principal fiind reabilitarea sediilor inspectoratelor de politie si a posturilor de politie, in conditiile in care peste 1.000 de posturi de Politie din Romania au toaleta in fundul curtii.…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, luni, ca masca de protecție ar putea sa nu mai fie obligatorie in anumite situații, cum ar fi in zonele montane sau la plaja. „Cu siguranța ne gandim și la acest aspect. In condițiile in care ajungi in varful muntelui și porți masca sau stai pe plaja, intri…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, dupa scandalul de la Spitalul Foișor, ca „nimeni nu este de neinlocuit”, facand referire la secretarul de stat in MAI Raed Arafat. Lucian Bode a fost intrebat, luni, ce parere are despre declarația lui Rareș Bogdan, care a spus, cu privire la șeful DSU,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca a dispus declansarea la nivelul structurilor Politiei Romane a unui proces de reanaliza a petitiilor si sesizarilor fara caracter penal, care au fost inregistrate in ultimele 24 de luni. “Am dispus declansarea la nivelul tuturor structurilor Politiei…