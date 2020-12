Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu ne amintesc de o alta trupa care a fost pe val in anii 2000 - doua blonde superbe nominalizate la MTV Music Awards for Best Romanian Act. Cei doi cantareți s-au transformat in Cristina Rus și Andreea Banica, trupa Blondy.

- In a XIII-a ediție a sezonului XV de la Te cunosc de undeva! Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu s-au transformat in Mirela Vaida Boureanu și Matilda Pascal Cojocarița și au adus veselie pe ritmurile melodiei „Hai la joc!”

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au facut istorie in divertismentul televizat, avand in palmares o mulțime de emisiuni celebre. Glume, șotii, travesti, dans, muzica, aventura, asta știu sa arate pe micul ecran, chiar daca in realitate nu traiesc mereu perioade roz. Click! Iți arata cum i-a surprins…

- Inca de cand au intrat pe scena, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au facut unul dintre cele mai savuroase momente de la "Te cunosc de undeva!". Personajele pe care le-au interpretat cei doi sunt Delia și Horia Brenciu, iar melodia "Inima nu vrea" a fost una pe gustul lor.

- Un moment cu adevarat magic din ediția 9 din sezonul 15 al emisiunii „Te cunosc de undeva” a fost atunci cand simpaticii Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au fost nevoiți sa se transforme in Raoul și Maria Dragomiroiu!

- Sambata aceasta, Ruleta ii va pune la grea incercare, din nou, pe Liviu Varciu si pe Andrei Stefanescu, cu o transformare in Dhurata Dora si Soolking, o albaneza senzuala si un rapper franco-algerian. In mo...

- Cea de-a patra gala a celui de-al 15-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, caștigata de catre Liviu Varciu si Andrei Stefanescu cu o excelenta transformare in Sarah Brightman si Andrea Bocelli, a fost...

