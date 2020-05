Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie, președintele Asociației T9 și candidatul USR Turda la Primarie, Andrei Suciu, a lansat un mesaj alarmist in spațiul public, atragand atenția turdenilor ca apa de la robinet ar... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Adriana Antoni este una dintre cele mai indragite artiste din țara. In plina pandemie de coronavirus, cantareața le-a facut un „cadou” de suflet soldaților și le-a compus o poezie emoționanta.

- "Esti de-a dreptul idiot! Toti, incetati sa ma sunati", a raspuns tenismanul Nick Kyrgios, luni, la "cadoul" oferit de jucatorul grec, care a dezvaluit in retelele de socializare numarul de telefon al australianului, la a 25-a sa aniversare, informeaza AFP.Reactia lui Kyrgios a fost insotita…

- Nacho Tellado, ziarist spaniol la As, in Madrid, a ramas surprins de ce se gasește in supermarketurile din Romania, in plina pandemie de coronavirus. Ibericul a postat pe contul de Twitter mai multe filmulețe primite de la un prieten care se afla in București. Barbatul a filmat intr-un supermarket din…

- COVID-19. Traficul din București a scazut dramatic de cand pandemia de coronavirus ii obliga pe mulți dintre locuitorii Capitalei sa lucreze de acasa. Astfel, distanțe care inainte necesitau un timp considerabil au ajuns sa fie parcurse acum in intervale-record. E, probabil, singura parte pozitiva…

- Pandemia de coronavirus ține vedetele in casa, iar aceastea incearca sa-și gaseasca alte preocupari in aceasta perioada. Oana Lis și-a suspendat temporar activitatea de la cabinet, iar acum se pare ca da sfaturi și lecții in mediul online.

- Pandemia de coronavirus ține in casa vedetele care in aceste momente petrec timp cu familia. Andra, una dintre cele mai indragite artiste de la noi le-a transmis un mesaj romanilor prin care sa incerce sa previna infectarea cu COVID-19.

- Simona Halep este una dintre cele mai iubite jucatoare de tenis, atat din țara, cat și din lume. Frumoasa tenismena și-a exprimat solidaritatea fața de problema coronavirusului printr-un gest de laudat. Iata ce mesaj le-a transmis sportiva fanilor!