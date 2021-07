Stiri pe aceeasi tema

- Veste „bomba” in showbiz! Gina Pistol și Smiley și-au botezat de curand fiica, in mare secret. Deși fericiții parinți au vrut sa pastreze discreția in privința acestui eveniment, o alta vedeta i-a dat de gol, mai exact, o colega de breasla de-a lui. Tot ea a postat primele imagini spectaculoase de la…

- Fara doar și poate acest weekend a fost dedicat nunților in showbiz! Cortes și iubita sa, Roxana, s-au casatorit. Artistul a postat pe contul sau de Facebook imagini emoționante de la fericitul eveniment, alaturi de blondina. Cu zambetul larg pe buze și radiind de-a dreptul, cei doi au trait din plin…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil au mers astazi in fața ofițerului de stare civila, acolo unde cei doi și-au unit destinele. Spynews.ro va prezinta imagini exclusive de la nunta prezentatorului TV cu viitoarea mama a copilului sau.

- Veste bomba in showbiz! Dani Oțil și Gabriela Prisacariu se casatoresc chiar in aceste momente. Prezentatorul TV și frumoasa sa iubita au fost surprinși de catre paparazii Spynews.ro in timp ce se pregatesc de zor pentru marele eveniment. Singurele imagini din cea mai importanta zi pentru cei doi!

- Durere de nedescris pentru familia lui Ion Petrișor, in aceste momente. Spynews.ro va prezinta imagini exclusive de la priveghiul impresarului maneliștilor. Barbatul s-a stins ieri din viața, dupa ce a pierdut lupta cu virusul ucigaș din China, in inchisoare.

- Bucurie mare in familia Simonei Gherghe și a partenerului ei de viața, Razvan Sandulescu! Astazi, cei doi aniverseaza patru ani de casatorie, de cand au spus cel mai sincer „DA” din viața lor in fața starii civile. Și cum o astfel de sarbatoare nu avea cum sa treaca oricum, frumoasa prezentatoare de…

- Like Creața și-a facut apariția in public, la o luna dupa ce a nascut.Like Creața a adus pe lume o fetița superba la inceputul lunii martie, dar acum este pentru prima data cand apare in public. Micuța s-a nascut in 8 martie și poarta numele de Eza Ștefania.Cele doua au ieșit pentru prima data in parc,…