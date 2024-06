Cum a fost la al doilea concert Coldplay. A mai huiduit publicul? VIDEO Atmosfera la al doilea concert Coldplay din București a fost electrizanta. Chris Martin, solistul trupei, a abordat subiectul controversat al primei seri, cand artistul roman Babasha a fost huiduit. In timpul spectacolului de joi, Chris Martin a vorbit deschis despre incidentul care a generat numeroase discuții. El a laudat publicul roman și a promis ca trupa va reveni in Romania. „Și ieri am cantat aici, a fost primul nostru concert in Romania. S-au intamplat niște lucruri interesante și m-am simțit șocat și trist. Dar voi…