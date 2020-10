Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu și Iulia traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 10 ani, iar acum, artistul a pregatit un moment special pentru a-și cere iubita de soție. S-a intamplat chiar de ziua ei, in fața familiei. Liviu a postat pe contul de socializare un video, alaturi de care a scris un mesaj.„Am cerut-o…

- What’s Up și-a cerut iubita in casatorie intr-un mod cu totul special. Artistul a renunțat la clasicul inel de logodna cu diamant și a ales, impreuna cu partenera sa de viața, o varianta ieșita din tipare. What’s Up și Alice Badea formeaza de ceva timp un cuplu și au hotarat ca sunt pregatiți pentru…

- 911 este un nou nume pe scena muzicii trap din Romania care la doar 17 ani lanseaza primul lui single ”M.T.K” in colaborare cu Killa Fonic. O piesa cu un sound aparte ce imbina perfect stilurile celor doi artisti, cu accente rock. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa...…

- Jean-Claude Van Damme a facut un live pe pagina sa de Facebook, dansand pe hitul „Save Me”, compus de Randi și de Marius Moga, care in urma cu 12 ani a cucerit nu doar Romania, ci intreaga Europa. Cei mai fericiți de viralul creat de actor au fost artiștii romani care au creat hitul „Save... View Article

- Nici prin cap nu i-a trecut lui Dorian Popa ca propriul lui caine ii va face concurența la capitolul celebritate. Cațelul le-a suflat primul loc lui Jador și Dani Mocanu. Piesa despre cainele lui Dorian Popa este numarul 1 pe youtube In luna mai cand inca iși amenaja vila din Domnești, Dorian Popa nu…

- Vocea Andiei cucerește topurile muzicale, reușind ca intr-un an sa ajunga pe locul intai in top 10 Media Forest cu trei dintre piesele pe care performeaza: Salcamii, Retrograd și Slabiciuni. Astfel, prima piesa care a intrat in topurile muzicale este piesa lui Spike – Salcamii, piesa pe care Andia interpreteza…

- Liviu Teodorescu lanseaza piesa “Ce te faci?”, a treia piesa din LiTE Moments vol.3. Dupa primele doua piese, ce au fost lansate la cate doua saptamani distanta, Liviu Teodorescu lanseaza acum, dupa alte doua saptamani, a treia piesa, cea care incheie volumul de anul acesta. “Ce te faci?” incheie al…

- Dorian Popa face cinste de ziua lui cu o noua colaborare cu Liviu Teodorescu. Cei doi artisti au lansat piesa „Sar pe noi”, in avans de ziua de nastere a lui Dorian, pe care si-o sarbatoreste astazi, 7 august. „Sar pe noi” este a doua piesa pe care o lanseaza in colaborare Dorian si Liviu, dupa mega-hitul…