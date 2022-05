Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia este tot mai prezenta, iar dezvoltarea și inovația din domeniu pot transforma intreaga noastra existența. Inteligența artificiala și machine learning sunt tot mai des intalnite, aceste tehnologii avand capacitatea de a imbunatați și a ușura in același timp activitatea din societatea in care…

- (P) Microintreprinderile și intreprinderile mici se pot finanța de la OmniCredit Dupa cum bine știm deja cu toții, pentru microintreprinderile și intreprinderile mici aflate la inceput de drum, accesul la metodele clasice de finanțare este destul de limitat și de restrictiv. Acest lucru este mai…

- Aceasta este cea mai buna pasca cu ciocolata, foarte cremoasa. Un rasfat cu adevarat ciocolatos, pentru toti iubitorii de ciocolata. Se foloseste un strat subtire de aluat de cozonac, iar interiorul este o crema de ciocolata extrem de fina si de parfumata, cea mai buna crema de ciocolata posibila. Nu…

- Demararea unui business poate fi considerata un adevarat carusel. Ca viitor antreprenor, cel mai probabil pornești la drum cu entuziasm și iți dorești sa faci calatoria una interesanta. Insa, nu este simplu sa cunoști succesul in business, oricat de bun ar fi conceptul de start. Ai nevoie de un plan…

- Creșterea semnificativa a costurilor cu utilitațile, alaturi de scumpirea materiilor prime și a serviciilor de suport, risca sa duca la inchiderea a zeci de mii de IMM-uri, incapabile sa faca fața inflației. In aceste condiții, este esențial ca firmele, oamenii de afaceri sa se informeze din timp cu…

- Armata rusa se confrunta cu „pierderi constante de personal” in Ucraina, dupa trei saptamani de razboi, iar Rusia se vede astfel nevoita sa-si intareasca fortele militare prin mobilizarea de noi trupe aduse de pe intregul teritoriul Federatiei Ruse, informeaza CNN care citeaza un comunicat al ministerului…

- Agricover Credit IFN a lansat primul card de credit Mastercard business destinat fermierilor din Romania, care le asigura acces rapid la finanțare cu plata la recolta. Potrivit lui Robert Rekkers, general manager Agricover Credit IFN, Agricover Credit IFN iși continua angajamentul asumat de a susține…

- NN Romania a inregistrat performanțe financiare solide pe toate liniile de business in 2021, in ciuda provocarilor generate in economie de pandemia de Covid-19. Compania și-a consolidat poziția pe plan local, ca lider in segmentele de asigurari de viața și pensii private, cu o amprenta semnificativa…