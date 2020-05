Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu nu mai e cine era. Din milionarul excentric inconjurat de cele mai frumose femei ale Romaniei s-a transformat intr-un cetațean simplu, care se uita de douq oril aprețurile produselor pe care le pune in coșul de cumparaturi.

- La inceputul lunii martie, GIP a sesizat ANAF in legatura cu cei 200.000 de euro care apar, conform declarației de avere, intr-un depozit bancar incepand din 2018. Potrivit sesizarii inițiate de ONG, veniturile și activele financiare declarate de Camelia Bogdan anterior constituirii depozitului nu ar…

- Un barbat care era dat in urmarire generala in baza unui mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea a fost prins de polițiștii din Argeș in timp ce se adapostea la o Manastire din Cotmeana, acesta fiind condamnat pentru furt calificat comis tot la o manastire.Potrivit Poliției Argeș, sambata,…

- SOLUTIE… Directorul executiv al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui, Mihai Ponea, spune ca institutia pe care o conduce are aparatura Real Time PCR, utilizata acum pentru depistarea pestei porcine, dar care poate depista si prezenta coronavirusului, o dorinta…

- Daniel Craig se declara un parinte grijuliu si preocupat de viitorul odraslelor lui. De aceea, actorul britanic in varsta de 52 de ani s-a hotarat sa isi dezmosteneasca fetele, noteaza click.ro. Odraslele lui nu vor vedea o letcaie din averea de 150 de milioane de dolari. James Bond este hotarat: „o…

- Rapid a pierdut pe teren propriu, 0-1 cu CSM Reșița, și are trei meciuri la rand in Liga 2 fara gol marcat. Cu toate acestea, antrenorul Daniel Pancu este mulțumit de joc. Deși fanii i-au cerut demisia și au protestat vehement impotriva echipei, Daniel Pancu a declarat dupa infarngerea cu CSM Reșița…

- Romania trebuie sa ia masuri urgente și sa se gandeasca inclusiv la inchiderea granițelor pentru a preveni apariția cazurilor de coronavirus, dupa ce virusul a ajuns in Europa și a bagat in carantina 10 orașe din Italia, țara in care s-au inregistrat și decese din cauza coronavirusului, a transmis sambata…