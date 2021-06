Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 5 a respins contestația la executare formulata de Penitenciarul Prahova prin care era solicitata scaderea din zilele recunoscute ca fiind muncite de Liviu Dragnea in penitenciar a perioadei in care acesta s-a prezentat in fața judecatorilor. Avocatul fostului lider al…

- Ex-liderul PSD Liviu Dragnea a avut parte de o victorie incredibila in urma cu doar cateva zile. De ce a ajuns iubitul Irinei Tanase in instanța și ce decizie neașteptata au luat judecatorii. Susținatorii fostului președinte al Partidului Social Democrat stau cu sufletul la gura. Liviu Dragnea, prima…

- Liviu Dragnea are noi probleme inainte de procesul pentru eliberarea condiționata. Penitenciarul Rahova contesta modul in care au fost calculate de instanța zilele de munca ale fostului lider PSD. Vineri are loc un proces in acest caz la Judecatoria Sectorului 5. Reprezentanții penitenciarului Rahova…

- Tribunalul Bucuresti dezbate miercuri cererea prin care care fostul lider PSD cere eliberararea din Penitenciarul Rahova.La instanta de fond – Judecatoria Sectorului 5 – Dragnea a primit o decizie nefavorabila, insa el a facut contestatie, care se va judeca la Tribunalul Bucuresti. Dragnea a incercat…

- Liviu Dragnea ramane dupa gratii, el putand face o noua cerere de eliberare condiționata in 27 iunie, potrivit hotararii de marți. Decizia poate fi contestata. Judecatorii au analizat, marți, cererea lui Liviu Dragnea, dupa ce in urma cu șase zile, el primise aviz pozitiv pentru eliberare din partea…

- Marțea ar putea avea cateva ceasuri bune pentru liderul social – democrat, ce se va prezenta in fața instanței cu solicitarea de a i se permite sa paraseasca anticipat Penitenciarul Rahova. Cererea sa de eliberare conditionata este depusa din data de 12 aprilie. Miercurea trecuta, Comisia de liberare…

- Liviu Dragnea, fostul lider PSD , a primit aviz pozitiv pentru eliberare din partea Comisiei Penitenciarului Rahova. Instanța, insa, este cea care va lua o decizie finala cu privire la eliberarea lui Liviu Dragnea, pe data de 27 aprilie. Dragnea este incarcerat la Rahova din 27 mai 2019, dupa ce a…

- Reporterii ”Acces Direct” au gasit-o pe complicea agresoarei Mirelei Vaida, Lamaia Stanescu, pe strada, in urma cu trei zile, și au vorbit cu ea. Femeia a negat ca ar fi fost partașa atacului, dar a amenințat ca o va lasa invalida pe vedeta, completand ca are cunoștințe care o vor ajuta in acest sens.…