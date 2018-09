Liviu Dragnea, intanire la sediul PSD cu premierul si alti ministii

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, discuta, joi, la sediul central al partidului, cu premierul Viorica Dancila si mai multi membri ai Cabinetului, printre care si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.Potrivit unor surse, la discutii se mai afla ministrul Justitiei, Tudorel Toader si cel al Finantelor, Eugen Teodorovici.Intalnirea are loc in contextul in care Senatul a adoptat miercuri propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber co ...