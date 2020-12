Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte PSD Liviu Dragnea, 58 de ani, s-a infectat cu coronavirus in penitenciarul Rahova, a declarat avocata acestuia, Flavia Teodosiu, pentru Libertatea."Am vorbit foarte scurt cu domnul Liviu Dragnea, a fost luat și dus la Jilava, unde este spital COVID", a spus avocata fostului lider PSD."Ieri…

- Fostul secretar general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca fostul sau șef de partid, Liviu Dragnea, are o stare de sanatate care ”se deterioreaza pe zi ce trece”. Nume grele din PSD raman in afara listelor, la parlamentare. Viorica Dancila, Carmen Dan, Iordache, Nicolicea Intr-un mesaj…

- Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, a spus duminica la Antena 3 ca situația lui Liviu Dragnea este „dramatica” și a confirmat dezvaluirea postului TV. Antena 3 a dezvaluit, citand surse apropiate fostului lider PSD, ca acesta ar putea paraliza, daca nu va fi operat de urgența. Potrivit sursei…