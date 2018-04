Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a adresat, joi, o scrisoare premierului Viorica Dancila, in care i-a transmis ca politicile economice ale Guvernului PSD-ALDE arata ca Executivul nu este pregatit pentru aderarea Romaniei la zona euro. "In cazul in care nu veti da semne clare ca intentionati…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, intrebat fiind ce mesaj transmite protestatarilor stransi duminica seara la Palatul Victoria, ca oamenii ar trebui sa protesteze la Cotroceni deoarece de acolo este asteptata o decizie privind revovarea sefei DNA. "Cred ca ar trebui sa protesteze…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, il critica pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru afirmatiile privind inflatia si arata ca raspunderea integrala pentru cresterea acesteia apartine guvernelor sustinute de PSD. "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia scapata…

- Intrebat de jurnalisti, la Parlament, daca a fost instiintat de Administratia Prezidentiala de absenta sefului statului, Liviu Dragnea pare ca sare in apararea lui Iohannis. Seful PSD sustine ca e dreptul presedintelui sa plece cateva zile, unde doreste."Nu am fost instiintat si nici nu trebuia…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea este intr-un razboi total cu șeful SPP, Lucian Pahonțu. Intr-o prima etapa a acestui razboi, Viorica Dancila și o parte a miniștrilor au decis sa renunțe la protecția SPP. Fostul director al SIE, Claudiu Saftoiu, susține ca aceasta decizie contravine legii, pentru…

- Presedintele PSD vine cu o replica fulger dupa ce președintele Klaus Iohannis a afirmat marți ca persoanele cercetate penale nu au ce cauta in fruntea statului."Raspund la orice fel de invitatie. O sa ii spun si domnului presedinte: CEX va vota in plen, vineri, orice propunere de membru al…