Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis au discutat despre modul in care Romania se va organiza in perioada in care va deține președinția Uniunii Europene.Liviu Dragnea a confimat faptul ca intalnirea dintre președinte și premier…

- Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a anuntat, luni, la Palatul Cotroceni, intr-o declaratie de presa, ca presedintele Klaus Iohanis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA, in conformitate cu decizia CCR Purtatorul de cuvant…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, legat de nominalizarea social democratului Gabriel Vlase la conducerea SIE, ca aceasta aduce mai multe intrebari decat clarificari, ironizand in acest fel raspunsul similar dat de Klaus Iohannis privind decizia CCR care o vizeaza pe Kovesi.

- Liviu Dragnea a criticat din nou acuzațiile facute de Ludovic Orban la adresa premierului Romaniei. Șeful PSD a spus ca acuzația de inalta tradare este “dementa”. Președintele social-democraților a mai replicat și ca textul plangerii a fost facut la Cotroceni. Liviu Dragnea a declarat ca acuzația de…

- PSD analizeaza posibilitatea sa depuna o plangere impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a anuntat ca juristii partidului analizeaza, in aceste zile, o cale prin care sa raspunda demersului initiat de Ludovic Orban. Mai mult, Dragnea a precizat ca acuzatia pe…

- Scanteile fierbinti au izbucnit dupa intalnirea dintre presedintele Iohannis si premierul Dancila. Dupa cum se stie, presedintele l-a convocat pe ministrul de externe la Cotroceni pentru a da explicatii in legatura cu mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. PSD a ripostat: presedintele…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a trimis o informare catre Administratia Prezidentiala in care precizeaza ca se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis doar daca acesta va vorbi cu premierul Viorica Dancila, asa cum aceasta a solicitat, anunta Digi 24. Initial, Melescanu anuntase ca se duce…

- Receptia de Ziua Europei oferita de Administratia Prezidentiala are loc miercuri, la Cotroceni, in contextul disputelor intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis, care i-a cerut de doua ori premierului Viorica Dancila sa demisioneze, pentru "a face loc unor oameni responsabili si competenti"