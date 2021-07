Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a fost amenințat cu violul in penitenciar, unde ispașește pedeapsa de 3 ani și 6 luni data in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Informația a fost confirmata,...

- Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, a anunțat ca judecatorii au ramas in pronunțare. Totodata, ea și-a exprimat speranța ca acest complet sa admita toate apararile, punctand ca Liviu Dragnea indeplinește toate condițiile spre a fi eliberat condiționat. „Ne-am judecat cu privire la…

- Liviu Dragnea ar putea fi eliberat condiționat joi, 27 mai, dupa exact doi ani de cand a fost trimis dupa gratii in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Tribunalul București va pronunța decizia definitiva, dupa ce Judecatoria Sector 5 i-a respins solicitarea acum o luna. In motivarea…

- Tribunalul Bucuresti a amanat miercuri, pentru 26 mai, dezbaterea cererii in care Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Avocata fostului…

- Judecatoria Sectorului 5 dezbate, marti, cererea de eliberarea conditionata depusa de fostul lider al PSD Liviu Dragnea, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea nu a fost adus in instanta,…

- Judecatorii de la sectorul 5 vor decide, marți, daca Liviu Dragnea poate fi eliberat condiționat din penitenciar, dupa aproape doi ani de detenție, in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare, pentru angajaarile fictive la DGASPC Teleorman. Prezent in sala de judecata, fostul…

- Judecatoria Sectorului 5 dezbate, marti, cererea de eliberarea conditionata depusa de fostul lider al PSD Liviu Dragnea, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea nu a fost adus in instanta, el urmand…

- Liviu Dragnea, 58 de ani, a primit aviz favorabil din partea comisiei din Penitenciarul Rahova pentru eliberare conditionata, a informat Digi24. Flavia Teodosiu, avocata fostului președinte PSD, a confirmat informația pentru Libertatea.Liviu Dragnea a solicitat deja Judecatoriei Sectorului 5 București…