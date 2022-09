CS Universitatea Craiova și Voluntari au remizat, scor 1-1. Liviu Ciobotariu (51 de ani), antrenorul ilfovenilor, a fost mulțumit de prestația elevilor lui de pe „Ion Oblemenco”. In schimb, s-a declarat contrariat de noul format al Cupei Romaniei. FC Voluntari, ocupanta locului 4 in sezonul trecut al Ligii 1, va disputa toate cele 3 meciuri din grupele Cupei Romaniei in deplasare. Liviu Ciobotariu are mai multe obiecții cu privire la format. ...