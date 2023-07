Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu, presedintele lui Farul, a oferit prima reactie dupa ce echipa constanteana a fost invinsa de Sepsi in Supercupa Romaniei. Farul – Sepsi s-a incheiat 0-1. Gica Popescu a punctat ca Farul va avea un sezon foarte greu, fiind implicata in 3 competitii: campionat, Cupa Romaniei si Liga Campionilor.…

- Tehnicianul echipei Sepsi, Liviu Ciobotariu, a declarat sambata seara, dupa castigarea Supercupei Romaniei, ca este fericit si isi felicita jucatorii, care au depus eforturi si au respectat ceea ce au pregatit, scrie news.ro.“Ma bucur foarte mult. Imi felicit jucatorii pentru efortul depus, pentru…

- Tehnicianul echipei Sepsi, Liviu Ciobotariu, a declarat sambata seara, dupa castigarea Supercupei Romaniei, ca este fericit si isi felicita jucatorii, care au depus eforturi si au respectat ceea ce au pregatit, potrivit news.ro.“Ma bucur foarte mult. Imi felicit jucatorii pentru efortul depus, pentru…

- CITESTE SI Supercupa Romaniei: Hagi – Avem mult de munca. Sper ca vom fi inspirati in meciul de saptamana viitoare, din LC 23:18 0 Supercupa Romaniei: Ion Gheorghe: Ma bucur ca am fost la locul potrivit, in momentul potrivit 22:35 13 Sepsi a castigat Supercupa Romaniei a doua oara consecutiv 22:31 34…

- Sepsi a invins-o pe Farul, scor 1-0, și a caștigat pentru al doilea an consecutiv Supercupa Romaniei. Ion Gheorghe (23 de ani), mijlocașul ofensiv al covasnenilor și marcatorul unicului gol al meciului, a analizat partida de pe arena „Ilie Oana”, din Ploiești. Fotbalistul trupei ardelene a spus ca…

- Echipele din prima liga sunt in plina pregatire in cantonamente desfașurate atat in țara, dar și in strainatate # Farul și Sepsi sunt primele doua formații care deschid oficial sezonul, sambata pe 8 iulie, de la ora 20:00, in Supercupa Romaniei # Apoi, Farul intra in „focurile” preliminariilor de Champions…

- Clubul Rapid Bucuresti a anuntat vineri, pe pagina oficiala de Facebook, despartirea de doi dintre jucatorii straini: Damien Dussaut si Younes Bnou Marzouk.Cei doi jucatori au ajuns la finalul contractelor cu gruparea bucuresteana. CITESTE SI Fotbalul englez, restricție ciudata: Ce trebuie sa…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat miercuri seara, dupa eliminarea din Cupa Romaniei, ca jucatorii sai se resimt dupa un sezon intens si ca ii pare rau ca nu a folosit 7-8 fotbalisti noi fata de meciul cu Farul. "A existat o singura echipa, asta e realitatea. Jucatorii de la meciul…