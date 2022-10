Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii se confrunta in ultimii ani cu un deficit urias de forta de munca in tara. A inceput in domenii precum constructiile, dar astazi s-a extins si in altele de inalta calificare. Nu doar de muncitori duce lipsa Romania, dar si de 40.000 de ingineri sau 30.000 de IT-isti. Avem una dintre economiile…

- „Am vizitat astazi Uzina Dacia Mioveni și am discutat cu managementul companiei despre importanța sectorului auto pentru economia romaneasca și viitorul acestei industrii.M-am bucurat sa constatat ca la Uzinele Dacia sunt proiecte noi, exista perspectiva in tot ceea ce inseamna desfașurarea activitații…

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, 24 septembrie, la Digi24, ca „efectiv nu se poate trai cu salariul minim in Romania”, iar varianta convenita de el cu partenerii sociali este ca salariul minim brut lunar sa fie majorat in 2023 la 3.000 de lei. Coaliția PSD-PNL trebuie sa ia…

- “In doi ani, 1,5 milioane de lucratori din Romania vor beneficia de salariul minim european”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu intr-o intervenție din plenul Parlamentului European.

- * sau altfel despre „anul european al tineretului" Dupa o criza sanitara care i-a tinut in case, distantati fizic de prieteni, colegi, profesori, tinerii s-au reunit in salile de curs, la birouri, in locurile preferate pentru petrecerea timpului liber. Sfarsitul pandemiei, asa cum a fost declarat de…

- Salariul minim brut ar putea sa se majoreze cu 450 de lei. Este propunerea facuta de liderii social-democrati care discuta despre un nou pachet socio-economic zilele acestea, la mare. Si cresterea pensiilor este in discutie insa, momentan niciun oficial nu a venit cu explicatii si masuri concrete. Ministrul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, vineri, ca atunci cand o familie solicita venitul minim de incluziune membrii apti de munca vor fi inscrisi la agentiile de ocupare a fortei de munca, urmand sa fie calificati sau recalificati si sa li se caute de lucru. Marius Budai a declarat la finalul…

- Salariul mediu al unui politist de penitenciar ajunge la 5.000 de lei, cu tot cu norma de hrana, iar un vanzator de la mall castiga undeva la 4.500 de lei, Romania fiind singura tara din Europa in care politicienii manifesta dispret pentru munca politistilor, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele…