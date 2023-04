Stiri pe aceeasi tema

- Cei „zece ani pe care i-a petrecut in presa i-au fost de ajuns” Iuliei Marin pentru „a deveni unul dintre cei mai buni ziariști din Romania”, scrie redactorul-șef Recorder, Mihai Voinea, despre jurnalista care s-a stins la 32 de ani, adaugand ca cei care o ataca sunt „autointitulați jurnaliști doar…

- Derapajele de la Romania TV, din emisiunile difuzate in serile de 19 și 20 aprilie, in care moderatorul și invitații au discutat despre moartea jurnalistei Iulia Marin, fac obiectul mai multor sesizari ce vor fi discutate de CNA in ședința de marți, 25 aprilie, a anunțat vineri instituția care reglementeaza…

- Instituția s-a autosesizat și va analiza din punctul de vedere al legii de nediscriminare responsabilitatea persoanelor care au comentat in mai multe emisiuni la Romania TV moartea jurnalistei Iulia Marin. Informația a fost facuta publica de președintele CNDC, Csaba Asztalos, in direct la ROCK FM, vineri…

- “Am fost diagnosticata cu depresie in urma cu 14 ani”, a scris, vineri dimineața, 21 aprilie, pe Facebook, jurnalista Liliana Ruse, realizatoarea emisiunii "Ultima ora" de la Romania TV. Cu doar cateva ore inainte, pe postul Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, se spusese: ”N-aș lasa un om cu…

- Jurnalista de politica și investigație avea 32 de ani. Pe ultimii 11 i-a petrecut in presa. A fost gasita, marți, fara suflare, in locuința ei din sectorul 6. In ultimii ani, s-a luptat cu probleme de sanatate mintala, inclusiv tulburare bipolara, despre care a vorbit deschis pe Facebook, dar și pe…

- Protest public fața de derapajele postului Romania TV in cazul morții ziaristei Iulia Marin de la Libertatea. Sute de semnaturi Un protest public semnat de peste 300 de redacții de presa și jurnaliști, asociații medicale, ONG-uri și personalitați civice a fost lansat joi seara fața de derapajele repetate…

