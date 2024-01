Stiri pe aceeasi tema

- Ploaie de rachete asupra Tel Aviv - Iron Dome a facut vineri seara, la Tel Aviv, aproximativ zece interceptari deasupra orasului, dupa ce au rasunat sirenele, au constatat la fata locului jurnalisti CNN. Aceasta a fost a treia oara cand s-a tras cu rachete catre oras vineri. La pranz, doua rachete au…

- Luptele dintre Israel și Hamas continua pentru a doua zi consecutiva, dupa ce armistițiul nu a mai fost prelungit in ciuda eforturilor internaționale. Ministrul israelian al Apararii a declarat ca armata a lovit in ultimele doua zile in zone din Gaza pe care nu le-a bombardat pana acum de la inceputul…

- O racheta lansata din Fașia Gaza in timpul celui mai recent baraj din centrul Israelului a lovit direct o cladire din Rishon Letzion.Sirenele de suna in centrul Israelului in urma unui baraj de rachete trase din Gaza. Exista un raport inițial despre un impact in Rishon Lezion, dar nu exista…

- Sirenel au inceput sa rasune iar, sambata la pranz, in majoritatea regiunilor israeliene, anunțand populația sa se adaposteasca rapid.Hamas și Jihadul Islamic au lansat un nou atac puternic cu rachete, iar Israelul a emis alerta roșie inclusiv in marile centre Tel Aviv și Ashdod. In același…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au fost lansate rachete din Siria, sambata seara, spre nordul Israelului, dar dau asigurari ca raspund cu focuri de artilerie indreptate catre sursa acestor tiruri, relateaza presa israeliana, conform news.ro.IDF nu a precizat cate rachete au fost…

- Intr-un discurs televizat susținut sambata seara, Netanyahu a vorbit despre „o razbunare puternica a Israelului pentru aceasta zi neagra”: „Ceea ce s-a intamplat astazi nu s-a vazut niciodata in Israel. Ne vom razbuna puternic pentru aceasta zi neagra”, dupa atacul mișcarii palestiniene in Israel. …

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. Sirenele de avertizare au rasunat in sudul și centrul Israelului,…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…