LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 570 | Zelenski confirmă eliberarea localității Andriivka, aproape de Bahmut Președintele Volodimir Zelenski a confirmat ca armata Ucrainei a eliberat localitatea Andriivka din regiunea estica Donețk. „Exista un rezultat semnificativ și foarte necesar pentru Ucraina in apropiere de Bahmut”, a precizat liderul de la Kiev in discursul sau de vineri seara. Intre timp, impulsionata de razboiul din Ucraina, industria de armament din Rusia dezvolta noi prototipuri de submarine și drone, a anunțat ministrul apararii de la Moscova.07:3216-09-2023Zelenski: Soldatii nostri au eliberat AndriivkaPreședintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat, in discursul sau de vineri seara,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Regimentului 247 de Asalt Aerian al Garzilor din Rusia, Vasili Popov, a fost ucis in timpul luptelor din Ucraina, se arata in evaluarea de vineri a Institutului pentru Studiul Razboiului , scrie Hotnews. Vasili Popov l-a inlocuit pe Piotr Popov in funcția de comandant al regimentului 247…

- Ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Mailar, a anunțat joi din greșeala cucerirea satului Andriivka de catre armata ucraineana. Satul, situat la sud de orașul Bahmut, e considerat un obiectiv strategic extrem de important. Mailar a fost insa contrazisa chiar de catre militarii Brigazii 3…

- In același timp, faptul ca progresul obținut in contraofensiva lenta a Kievului este acum masurat prin recucerirea unor sate mici evidențiaza dificultatea luptelor pentru strapungerea apararii consolidate a Rusiei, scrie New York Times.Forțele ucrainene au recucerit micul sat Urojaine, avansand pe valea…

- Militari și tehnica aparținand Ministerului Apararii Naționale participa anul acesta la festivalul UNTOLD care se desfașoara, in perioada 3 - 6 august, in Parcul Central din Cluj-Napoca.”Standul MApN va fi reprezentat de militari din Divizia 4 Infanterie „Gemina”, operatori din Forțele pentru Operații…

- UPDATE 11.00 - Atac devastator al rușilor in Sumi. Potrivit Poliției naționale a Ucrainei, atacul cu rachete a distrus o școala, iar o persoana a murit și alte 5 sunt ranite. The National Police of Ukraine publishes footage of the aftermath of a missile attack on an educational building in #Sumy .…

- Apar imagini șocanet din batalia de la Bakhmut! Un astfel de momnet a fost surprins de un soldat ucrainean, care și-a montat o camera video legata de piept. El a filmat misiunea in care se afla alaturi de alți soldați ucraineni, cand au luat cu asalt o padure.Se presupune ca soldatul care a filmat…

- Administrația Biden a recunoscut vineri, 30 iunie, ca primele etape ale contraofensivei ucrainene nu au fost pe masura așteptarilor, dar a reiterat ca Statele Unite vor continua sa ofere sprijin Kievului sub forma de instruire, echipament și consiliere, informeaza CNN."Suntem in contact permanent, așa…

- Modul in care se va termina razboiul dintre Ucraina și Rusia ar putea depinde in mare masura de rezultatul contraofensivei declanșate recent de forțele guvernului de la Kiev, susțin analiști occidentali. Retragerea Rusiei de pe teritoriile ocupate, un acord de pace fragil, victoria forțelor lui Vladimir…