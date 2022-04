Rusia a intensificat atacurile asupra mai multor zone din Ucraina dupa ce nava-amiral Moskva a fost scufundata joi. Sambata, rușii au bombardat Kievul, dar și Harkovul și Liov. Oficialii ucraineni au anunțat ca și in sudul țarii, in Mikolaiv și Herson, situația este „din ce in ce mai ostila”. Rusia susține ca toate zonele urbane din Mariupol au fost „curațate” de forțele ucrainene, in ciuda avertismentului ca eliminarea luptatorilor va pune capat discuțiilor cu Rusia, transmis anterior de președintele Volodimir Zelenski. 16 Apr - Acum 7 ore 16-04-2022 Zelenski spune ca lumea „trebuie sa se pregateasca”…