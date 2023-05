Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene au recucerit in ultimele zile aproximativ 20 de km patrați de teritoriu in jurul orașului Bahmut, a declarat ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar, citata de The Guardian.

- Forțele ucrainene de aparare au cucerit duminica, 14 mai, peste zece poziții rusești in nordul și sudul imprejurimilor orașului Bahmut, a anunțat viceministrul apararii, Hanna Maliar, potrivit Ukrainska Pravda. Acestea au "curațat" o importanta zona a masivului forestier din districtul Ivanivske, luandu-i…

- Fortele Armate ale Ucrainei au confirmat declaratia lui Evgheni Prigojin, seful Grupului Wagner, conform careia Brigada 72 Separata de Pusti Motorizate a Fortelor Armate Ruse a fugit din Bahmut, potrivit Ukrainska Pravda. „Raportul lui Prigojin despre fuga celei de-a 72-a Brigazi Separate de Pusti Motorizate…

- Forțele ruse au lansat un nou atac de amploare asupra Ucrainei in noaptea de duminica spre luni. A fost vizata capitala Kiev, precum și regiunile Odesa și Herson, potrivit autoritaților și presei locale. Cel puțin cinci persoane au fost ranite in Capitala. Armata ucraineana a anunțat ca apararea aeriana…

- „Rusia a obtinut noi castiguri si a avansat, foarte probabil, spre centrul orasului…Ruta-cheie de aprovizionare 0506 a Ucrainei la vest de oras este probabil grav amenintata”, a precizat ministerul pe Twitter , intr-un buletin informativ pe care il difuzeaza zilnic cu situatia actualizata de pe frontul…