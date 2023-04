LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 426 | „Tactici siriene”, folosite de ruși în Bahmut Forțele ruse au trecut pe poziții defensive in toate zonele lor de lupta, cu excepția frontului de la Bahmut, a susținut luni șefului spionajului militar ucrainean, generalul Kirilo Budanov. Cele mai grele lupte se dau in continuare in pe fronturile din estul țarii. Oficialii ucraineni vorbesc despre o schimbare a strategiei rușilor in regiunea Donețk și despre folosirea „tacticilor siriene” de distrugere totala a cladirilor și instalațiilor la Bahmut.00:2125-04-2023Președintele Lituaniei: "Liniile roșii" privind ajutorul militar acordat Ucrainei trebuie depașiteOrice fel de "linii roșii" autoimpuse… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

