Forțele ruse au preluat controlut asupra 75% din orașul Bahmut care este disputat in lupte aprige de circa opt luni, potrivit guvernatorului pro-rus al regiunii Donețk, Denis Pushilin. Rusia spune ca preluarea controlului asupra Bahmut va deschide posibilitatea unor viitoare ofensive in Ucraina, in timp ce Kievul și Occidentul spun ca orașul acum distrus are doar o importanța simbolica. 07:20 - Acum 16 minute 11-04-2023 Rușii controleaza 75% din orașul Bahmut Liderul regional instalat de Moscova in regiunea Donețk, Denis Pushilin, a publicat imagini cu el insuși pe Telegram, in care presupune…