LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 359 | Volodimir Zelenski exclude cedarea de teritorii în cazul unei păci cu Rusia Președintele Zelenski a declarat joi, pentru BBC ca exclude cedarea oricarui teritoriu ucrainean in cazul unui acord de pace cu Rusia. Forțele ruse au lansat 36 de rachete de croaziera aeriene și maritime, rachete ghidate aer-sol și rachete antinava asupra Ucrainei, in cursul nopții de miercuri spre joi, a transmis comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Acestea au lovit regiunile Kiev, Dnipropetrovsk, Liov și Poltava. In Liov a fost afectata infrastructura critica, in primele ore ale zilei de joi. 16 feb. - Acum 9 ore 16-02-2023 Rusia „a schimbat categoric tactica” folosind rachete momeala… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

