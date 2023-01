Stiri pe aceeasi tema

Este alerta de raid aerian in toata Ucraina dupa ce rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete, anunța The Kyiv Independent.

- Presedintele Joe Biden a anuntat miercuri ca SUA vor trimite 31 de tancuri de lupta Abrams in Ucraina. „Despre asta este vorba: de a ajuta Ucraina sa isi apere si sa isi protejeze teritoriul ucrainean. Nu este o amenintare ofensiva la adresa Rusiei. Nu exista nicio amenintare ofensiva”, a declarat Biden,…

Grupul de mercenari Wagner, avand legaturi cu Kremlinul, recruteaza puscariasi ucraineni care au fost transferati in inchisori din Rusia pentru a fi trimisi pe frontul din Ucraina, a relatat miercuri publicatia The Kyiv Independent, citata de EFE.

- „Trimiterea de tancuri nu va grabi in niciun caz incetarea ostilitatilor militare, ci doar le va intensifica, provocand noi victime”, a indicat ambasada Rusiei la Londra intr-un comunicat, adaugand ca este „putin probabil” ca aceste tancuri sa ajute armata ucraineana sa „intoarca situatia pe campul…

- Aliații occidentali s-au orientat spre furnizarea de vehicule blindate de lupta Ucrainei, dar nu și de tancuri mai grele pe care aceasta le-a solicitat pentru a lupta impotriva Rusiei, in timp ce Washingtonul a prezis ca luptele intense vor continua luni de zile pe linia frontului estic, relateaza Reuters.…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca rușii au lovit cu rachete cinci regiuni din Ucraina, potrivit Agerpres.

- Forțele ucrainene se apropie de periferia orașului Herson, dupa ce Rusia a anunțat ca forțele sale au inceput sa se retraga. Ucraina a afirmat ca a eliberat orașul-cheie Snihurivka, situat la aproximativ 32 km nord de Herson.

- Armata rusa a fost teribil de neperformanta. Kievul a dat dovada de o rezistența neașteptata in fața a ceea ce experții credeau ca este o putere de foc net superioara. Aceasta, ni se spune, este povestea invaziei Rusiei in Ucraina. Dar, cu toate dificultațile, Rusia se afla intr-o situație mult mai…