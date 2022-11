Barajul Nova Kahovka, pe fluviul Nipru in amonte de Herson, a fost avariat in urma unor rachete HIMARS lansate de Ucraina, au anunțat duminica oficiali ruși ai serviciilor de urgența, citați de agențiile ruse de presa. In acest timp, autoritațile din Kiev au anunțat ca vor evacua intregul oraș daca sistemul energetic se va prabuși din cauza bombardamentelor ruse. 06 nov. - Acum 9 ore 06-11-2022 Zelenski: Daca Iranul nu ar fi furnizat arme Rusiei, am fi fost mai aproape de pace Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat ca Iranul, care furnizeaza Rusiei cu arme, ar trebui sa fie responsabil…