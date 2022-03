Rusia continua bombardamentele in Ucraina, intensificand atacurile, la trei saptamani de la inceperea razboiului. Situația este in continuare grava in Mariupol, unde aproape toate cladirile din oraș au fost distruse. Potrivit unui prim bilanț anunțat de autoritați, in urma atacului de miercuri asupra teatrului din oraș, nu a fost inregistrat niciun deces, o persoana a fost ranita grav și, dintre cei aproximativ 1.300 de oameni refugiați acolo,130 au fost salvați pana acum. Potrivit ONU, de la inceputul conflictului, cel puțin 816 civili au fost uciși in Ucraina. Rusia a anunțat in aceasta seara…