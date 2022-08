Un atac al forțelor ruse asupra garii din localitatea Ceapline, aflata in regiunea Dnipropetrovsk, a lasat in urma 25 de morți și 31 de raniți, potrivit datelor transmise de Kiev. Rusia a recunoscut ca se afla in spatele acestui atac, dar a afirmat ca ținta a fost „un tren militar”. 25 aug. - Acum 10 ore 25-08-2022 Autoritatea pentru Energie Atomica a ONU ar putea merge in Ucraina sa inspecteze centrala Zaporojie, zilele urmatoare Ministrul ucrainean al energiei, german Galușcenko, a declarat agenția ONU ar putea face o deplasare in Ucraina, intr-o misiune ce vizeaza centrala nucleara Zaporojie,…