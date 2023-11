Stiri pe aceeasi tema

- Hamas a anuntat marti ca se apropie de "incheierea unui acord de armistitiu" in Fasia Gaza, a declarat liderul miscarii islamiste palestiniene, Ismail Haniyeh. Ulterior, și premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca "s-au facut progrese" pentru eliberarea ostaticilor și ca "in curand vor urma…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni, 20 noiembrie, ca este de parere ca un acord care sa asigure eliberarea unora dintre ostaticii ținuți de militanții gruparii islamiste Hamas in Fașia Gaza este aproape, relateaza Reuters și Sky News.Intrebat la Casa Alba de un reporter daca acordul este…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este important ca legile razboiului sa fie respectate de Israel, care ataca Fașia Gaza ca raspuns la loviturile surpriza lansate de Hamas asupra teritoriului sau, sambata, 7 octombrie, relateaza AFP, citata de France 24, și News.ro.Premierul israelian…

- In cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a adus in discuție, in contextul unuia dintre cele mai grave atacuri asupra țarii sale din ultimele decenii, posibilitatea ca trupele israeliene sa intre in Fașia Gaza, iar liderul de la Casa…

- Soldatii israelieni au misiunea de a evacua in termen de 24 de ore toti locuitorii din zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, unde „lupte eroice sunt in desfasurare pentru eliberarea ostaticilor”, a declarat duminica purtatorul de cuvant al armatei israeliene, citat de France Presse. „Misiunea noastra…

- Atacul gruparii islamiste palestiniene a izbucnit pe fondul eforturilor lui Biden si ale echipei sale de a negocia un acord de normalizare intre Israel si Arabia Saudita si un pact de aparare americano-saudit.Biden a vorbit sambata la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi…