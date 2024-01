LIVETEXT: Israelul răspunde acuzațiilor de genocid la Curtea Internațională de Justiție. Ministru israelian: IDF nu vizează fără discernământ civilii din Gaza Judecatorii de la Curtea Internaționala de Justiție (CIJ) de la Haga au inceput joi audierile in cazul acuzațiilor de genocid aduse de Africa de Sud la adresa Israelului in contextul razboiului din Fașia Gaza. Avocații Africii de Sud au dat declarații in fața instanței, iar Israelul este așteptat sa raspunda acuzațiilor in ședința care va fi reluata vineri. Ambasadorul sud-african a cerut oprirea de urgența a luptelor din Gaza, stoparea stramutarii palestinienilor și asigurarea de hrana, apa și condiții de viața.07:1012-01-2024Israelul va raspunde acuzațiilor de genocid la Curtea Internaționala… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

