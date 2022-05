Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool s-a calificat marți in finala Ligii Campionilor și se afla acum la doar 6 meciuri de o cvadrupla engleza fara precedent, deși se afla la un punct in spatele liderului din Premier League, Manchester City, cu patru meciuri ramase de disputat, avand nevoie ca rivalii lor sa faca o greșeala,…

- Real Madrid joaca acasa cu Manchester City, de la ora 22:00, in semifinalele Ligii Campionilor. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. In tur, englezii au caștigat la limita, scor 4-3Echipa care triumfa o va intalni pe Liverpool in marea finala…

- Newcastle și Liverpool se intalnesc azi, de la 14:30, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 35-a din premier League. In acest moment, echipa lui Jurgen Klopp se afla pe poziția a 2-a, la un punct in spatele liderului Manchester City. Dupa ce și-a facut datoria și a invins-o pe Villarreal, 2-0,…

- Spectacol de zile mari in semifinalele Ligii Campionilor. Manchester City s-a impus in fața echipei Real Madrid cu 4-3 in prima manșa ce s-a disputat in Anglia.Kevin De Bruyne a dat startul nebuniei cu un gol marcat chiar in minutul 2.

- Prima semifinala a Ligii Campionilor la fotbal se joaca marți, 26 aprilie, de la ora 22:00, cand pe stadionul „Etihad” din Manchester este programata manșa-tur. Implicata in lupta pasionanta pentru titlu din Premier League cu Liverpool, City mai are doua hopuri de trecut in Liga. Primul este Real Madrid,…

- Manchester City a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul cu Crystal Palace, grupare aflata la mijlocul clasamentului din Premier League. Confruntarea a facut parte din etapa cu numarul 29 a campionatului englez de fotbal.

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Champions League dupa 3-1 in returul cu PSG (0-1 in tur). Elevii lui Carlo Ancelotti au sarbatorit in stil mare, alaturi de fanii prezenți pe Santiago Bernabeu. Echipele calificate in „sferturile” Ligii Campionilor: Bayern Munchen, Liverpool, Real…

- Manchester City a fost invinsa acasa de Tottenham, scor 2-3, in derby-ul etapei 26 din Premier League. „Cetațenii” raman lideri, cu 63 de puncte in 26 de meciuri jucate. Liverpool s-a apropiat insa la 6 lungimi de trupa lui Guardiola, iar „cormoranii” au și un meci in minus. Manchester City - Tottenham,…