- Eurovision 2023 nu va fi gazduit de Ucraina, avand in vedere situația militara și instabilitatea din acesta țara ce se confrunta cu o ampla agresiune militara. Deși regulamentul concursului ofera oportunitatea organizarii finalei Eurovision Song Contest caștigatorilor-in situația actuala, grupului Kalush…

- Uniunea Europeana va anunta miercuri planuri de urgenta privind diminuarea cererii de gaze in urmatoarele luni, avertizand tarile ca fara reduceri semnificative in prezent nu vor reusi sa-si asigure combustibilul in urmatoarea iarna, daca Rusia opreste livrarile, transmite Reuters. Europa se grabeste…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana discuta luni, la Bruxelles, despre un nou pachet de sanctiuni contra Rusiei ca urmare a agresiunii militare a acesteia impotriva Ucrainei, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cancelarul german Olaf Scholz pledeaza pentru o „Uniunea Europeana geopolitica” mai puternica in fata invaziei ruse a Ucrainei. Intr-un articol publicat duminica de ziarul Frankfurter Allegemeine Zeitung, liderul german a facut apel la blocul comunitar sa stranga randurile in toate domeniile in care…

- Comisia Europeana a adoptat vineri al șaptelea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, care prevede inclusiv o interdictie asupra exporturilor de aur ale Rusiei catre blocul comunitar, transmit AFP, Reuters si DPA, potrivit Agerpres . ”Aceasta nu este o masura simbolica, intrucat Rusia este un mare…