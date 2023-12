Stiri pe aceeasi tema

- Raul, fostul celebru atacant al lui Real, a fost ofertat de Union Berlin și, daca accepta, i-ar putea intalni pe madrileni pe 12 decembrie, in grupele Ligii Campionilor. In varsta de 46 de ani, el antreneaza acum echipa a doua a Realului, RM Castilla, iar Marca scrie ca viseaza sa-i ia locul lui Carlo…

- Carlo Ancelotti (64 de ani) a ajuns, odata cu succesul (3-0) cu Braga de pe teren propriu, la 1.300 de meciuri ca antrenor. Tehnicianul lui Real Madrid a ajuns la 116 victorii in Liga Campionilor, doborand recordul lui Sir Alex Ferguson (81 de ani). Real a obținut aseara o victorie clara, la Madrid…

- Santiago Gimenez (22 de ani) a marcat o „dubla” contra lui Lazio, in victoria 3-1 din grupa e a Ligii Campionilor. Atacantul mexican este o adevarata „nestia nera” pentru trupa lui Maurizio Sarri. Santiago Gimenez este numele intrat recent pe lista granzilor din Europa. Mexicanul a fost descoperit…

- CSM Bucuresti a fost invinsa de formația franceza Brest Bretagne Handball, scor 28-30, sambata, in Sala Polivalenta din Capitala, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM București a facut un nou pas greșit in Liga Campionilor, de aceasta data pe teren propriu, in fața unei mai vechi cunoștințe,…

- Cele mai importante meciuri ale zilei din Europa. Vicecampioana sezonului trecut din Premier League, Arsenal, a invins-o cu 1-0 pe Manchester City, castigatoarea triplei – Premier League – Cupa Angliei – Liga Campionilor. Tot duminica au jucat mai multe echipe de top ale Europei. Liverpool a remizat…

- Golul lui Jude Bellingham (20 de ani) la 3-2 cu Napoli, in Liga Campionilor, e comparat cu cele ale lui Diego Maradona, iar evoluția sa e vazuta drept o combinație intre Alfredo Di Stefano și Zinedine Zidane, doua legende ale lui Real Madrid. Are deja 8 goluri in 9 meciuri. El e mijlocașul devenit unul…

- Vicecampioana Romaniei la handbal feminin, Rapid București, a obținut cu greu o remiza in cel de-al patrulea meci din grupele Ligii Campionilor. Ferencvaros a condus tot meciul, dar a ratat victoria pe final, scor 24-24 (14-10).

- Carlo Ancelotti (64 de ani), antrenorul lui Real Madrid, susține ca obiectivul minim al echipei sale este sa ajunga in finala Ligii Campionilor și e de parere ca favorita la caștigarea trofeului ar fi Manchester City pentru ca „e deținatoarea trofeului, are calitate și s-a intarit”. ...