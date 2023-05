Stiri pe aceeasi tema

- FCSB o intalnește luni seara pe Sepsi Sfantu Gheorghe in cadrul etapei cu numarul 7 din play-off-ul SuperLiga. Echipa pregatita de Elias Charalambous are nevoie de victorie pentru a ramane aproape de liderul Farul Constanța. Partida este transmisa in format LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi…

- Universitatea Craiova și FCSB se intalnesc in cel mai incins duel al etapei cu numarul 6 din play-off-ul SuperLiga. Dupa remiza Farului de la Sfantu Gheorghe, atat oltenii cat și elevii lui Elias Charalambous pastreaza șanse pentru caștigarea titlului. Partida este transmisa in format LiveBLOG pe HotNews.ro…

- Farul Constanța și Universitatea Craiova se intalnesc in etapa cu numarul 3 din play-off-ul SuperLigii. Fara succes in acest play-off, echipa lui Eugen Neagoe viseaza sa relanseze lupta pentru titlu cu un potențial succes la Ovidiu. Meciul este LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi Sport 1, Orange…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc in Banie in derby-ul etapei cu numarul 2 din play-off-ul SuperLigii. In cazul unui succes, ardelenii pot egala liderul Farul Constanța, care a remizat sambata seara in duelul cu Rapid București, scor 1-1. Partida este LiveBlog pe HotNews.ro și in direct…

- Rapid București și Farul Constanța se intalnesc in Giulești in cadrul etapei cu numarul din play-off. Partida este una importanta pentru ambele formații. Meciul este LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1.

- CFR Cluj intalnește Rapid in cel de-al doilea derby al primei etape de play-off. Formația antrenata de Dan Petrescu are nevoie de un succes pentru a ține pasul cu liderul Farul Constanța, care a caștigat duelul cu Sepsi (2-1). Meciul este LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport…

- FCSB și Universitatea Craiova se intalnesc in derby-ul primei etape de play-off din SuperLiga. Duelul este unul foarte important in economia luptei pentru titlu, roș-albaștrii avand posibilitatea de a egala CFR Cluj și Farul in clasament. Partida este LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi Sport…

- Sepsi Sfantu Gheorghe și Chindia Targoviște se dueleaza luni, de la ora 17:00, in penultimul meci al etapei #25 din Superliga. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. ...