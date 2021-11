Live Video România – Islanda. Vezi Online meciul din preliminariile CM 2022 Romania și Islanda se vor intalni azi, de la ora 21:45, pe stadionul Steaua, in cadrul Grupei J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022. Meciul poate fi urmarit online PRO TV și pe VOYO . „Islanda poate fi periculoasa pentru ca nu mai are nimic de pierdut, incearca integrarea unor jucatori de la U21, va veni sa joace ca și cum nu va avea nimic de pierdut. Nu inseamna ca nu suntem pregatiți. Aratam mult mai bine acum decat am aratat in barajul cu Islanda din 2020. Meciul de baraj a fost unul decisiv, in care nu ne putea ajuta nimeni. Acum mai avem totuși o partida, ne pot ajuta celelalte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

