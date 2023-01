Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca o problema cronica a tarii pusa in fundal de razboiul impotriva Rusiei, coruptia, nu va fi tolerata si a promis decizii cheie privind eradicarea acesteia in aceasta saptamana.Angajamentul exprimat de presedintele Zelenski survine pe fondul unor acuzatii de coruptie la nivel inalt, inclusiv informatii privind practici dubioase in realizarea achizitiilor militare, in pofida faptului ca oficialii promoveaza unitatea nationala pentru a combate invazia rusa. „Vreau sa fie clar un lucru: nu va mai exista intoarcere la ceea ce a fost in trecut,…