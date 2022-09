Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Zelenski acuza Rusia ca pregatește o criza energetica in Europa, ca represalii pentru faptul ca toate țarile democratice au condamnat invazia Rusiei in Ucraina. „Rusia incearca in aceste zile sa creasca si mai mult presiunea energetica asupra Europei. Livrarea gazului prin Nord Stream a…

- Cea mai mare din Europa, centrala nucleara Zaporojie a pierdut din nou conexiunea la reteaua electrica, a anuntat, sambata, Agentia Internationala de Energie Atomica (AIEA). Potrivit autoritaților ucrainene, incidentul s-a produs „dupa noi bombardamente in zona”. Un episod similar a avut loc și pe 25…

- Razboi in Ucraina, ziua 177. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, aseara, ca pacea cu Rusia nu este posibila atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerand ca mai intai trebuie sa se retraga armata rusa pentru a exista

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a cerut, miercuri, inspecții „urgente” ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la Centrala atomoelectrica Zaporojie, aflata sub ocupatie rusa, in conditiile in care Moscova si Kievul se acuza reciproc de o serie de atacuri. „Sunt necesare…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis ca face totul pentru a forma o arhitectura de securitate militara, politica si juridica pentru Ucraina, care va functiona pe termen lung, garantand pacea poporului ucrainean si a cerut populatiei sa nu se apropie de obiectele militare ale armatei…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat, marti, ca l-a informat pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, intr-o conversatie telefonica, despre situatia de pe front si i-a cerut inasprirea sanctiunilor impotriva Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Marti, 28 iunie, la incheierea summitului G7 din Germania, presedintele Franței, Emmanuel Macron s-a pronuntat impotriva desemnarii Rusiei ca ”stat finantator al terorismului”, asa cum ceruse omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite AFP cu referire la Agerpres.ro . „Nu avem nevoie de nicio…