- Primele cadavre ale militarilor ucraineni care au murit in timpul luptelor pentru Mariupol au fost aduse la Kiev. Zeci de cadavre au fost scoase din ruinele uzinei Azovstal si duse in Ucraina, unde se efectueaza analize ADN pentru identificarea lor.

- Pe 4 iunie s-a aflat despre primul schimb confirmat oficial cu partea rusa a soldatilor morti de la inceputul razboiului din Ucraina. Cadavrele victimelor au fost trimise la Kiev pentru identificare.

- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase" cu forțele ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Continua evacuarea civililor din combinatul Azovstal din Mariupol. Ucraina și-a inchis in mod oficial cele patru porturi maritime din Marea Neagra și Azov pe care trupele ruse le-au capturat. Bilantul celor care au fost nevoiti

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Aproximativ 100 de civili au fost evacuați din combinatul Azovstal din Mariupol. Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca, astazi, incepand cu ora 08.00 vor fi continute actiunile pentru evacuarea civililor blocati in orasu