LIVE TEXT Război în Ucraina. ZIUA 4. Încă un SPITAL atacat de armata rusă - VIDEO UPDATE 18:00 Lukașenko il asigura pe Zelenski ca nu vrea rachete rusești in Belarus UPDATE 17.00 Un alt spital a fost lovit de rachetele rusești duminica seara in Cernihiv, in același oraș unde locuitorii au ieșit in fața tancurilor rusești, sambata, incercand sa-i opreasca. UPDATE 16.20 O coloana de blindate rusești a fost distrusa de ucraineni in regiunea Sribnim Cernihiv, la nord est de capitala Kiev.UPDATE 15.00 Franța anunța ca iși inchide spațiul aerian zborurilor rusești pentru toate avioanele și companiile aeriene rusești incepand din aceasta seara (27 februarie - n.red.).UPDATE 13.00… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

