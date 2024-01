Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 702. NATO a subestimat mult capacitatea Rusiei de a-și realimenta forțele armate cu personal și muniție, a declarat pentru Bloomberg Martin Herem, comandantul Forțelor de Aparare ale Estoniei, potrivit Business Insider.

- Echipajul care deservește tunul Giatsint-B al grupului de Vest al armatei ruse in direcția Kupiansk a distrus unitatea de artilerie autopropulsata Gvozdika a forțelor ucrainene, potrivit unui comunicat al Ministerul rus al Apararii

- Vladimir Putin ataca din nou Ucraina și Occidentul: 'Nu vom renunța la ceea ce este al nostru. Asta ar trebui sa ințeleaga toata lumea!'Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este pregatita sa negocieze „problema ucraineana”, dar o va face pe baza intereselor Rusiei."Și in Ucraina,…

- Ucraina va produce anul viitor "un milion de drone" pentru armata sa, a anuntat marti, 19 decembrie, presedintele Volodimir Zelenski, in contextul in care aceste aparate de atac și recunoaștere au un rol crucial in razboiul impotriva Rusiei, scrie Agerpres preluand AFP."Vom produce un milion de drone…

- Președintele rus Vladimir Putin ar prefera un președinte american care sa fie "mai constructiv" fața de Rusia și care sa ințeleaga "importanța dialogului" dintre cele doua țari, a declarat vineri, 15 decembrie, Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, potrivit Politico.Intrebat daca Putin ar…

- Tarile europene trebuie sa "accelereze investitiile in productia de munitie" impotriva unei amenintari militare din partea Rusiei, in cazul in care SUA nu pot sustine Europa in mod eficient, potrivit unui raport al Institutului Regal al Serviciilor Unite (RUSI).In lucrarea sa, profesorul Justin Bronk,…

- Noile promisiuni occidentale de ajutoare pentru Ucraina sunt la cel mai scazut nivel de la inceputul invaziei ruse, arata Institutul Kiel. Institutul de cercetare din Germania, care a luat in calcul ajutoarele militare, financiare si umanitare promise si livrate Ucrainei, constata ca sprijinul Occidentului…

- Decizia ar incuraja Germania sa trimita Ucrainei propriile rachete cu raza lunga de acțiune, Taurus, și ar ajuta Kievul sa distruga cartierul general, artileria și logistica ruseasca, spune generalul in retragere intr-un articol publicat in ziarul britanic The Telegraph.Președintele Joe Biden ar trebui…